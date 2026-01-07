«Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 7 января

«Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 21-м туре чемпионата Англии в среду, 7 января. Начало матча на стадионе «Терф Мур» в Бернли (Англия) — в 23.15 по московскому времени.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 21-й тур.

07 января, 23:15. Терф Мур (Бернли)

Эта игра — первая после отставки главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. В 20 турах чемпионата Англии «Бернли» набрал 12 очков и занимает 19-е место, у «МЮ» — 31 очко и шестая строчка в таблице.