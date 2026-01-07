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7 января, 20:15

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Бернли» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 21-м туре чемпионата Англии в среду, 7 января. Начало матча на стадионе «Терф Мур» в Бернли (Англия) — в 23.15 по московскому времени.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Бернли» — «Манчестер Юнайтед» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 21-й тур.
07 января, 23:15. Терф Мур (Бернли)
Бернли
2:2
Манчестер Юнайтед

Эта игра — первая после отставки главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима. В 20 турах чемпионата Англии «Бернли» набрал 12 очков и занимает 19-е место, у «МЮ» — 31 очко и шестая строчка в таблице.

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ФК Бернли
ФК Манчестер Юнайтед
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Источник: «Тоттенхэм» заинтересован в нападающем «Вулверхэмптона» Ларсене
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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