«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» и продолжает лидировать в АПЛ

«Манчестер Сити» выиграл у «Бернли» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Голы забивали Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг. «Сити» набрал 47 очков и лидирует в чемпионате. У «Бернли» 22 очка и 16-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Бернли» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:2)

Голы: Габриэл Жезус, 3 (0:1). Стерлинг, 38 (0:2).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк (Стивенс, 72), Уэствуд (Бенсон, 81), Родригес (Мумбонго, 77), Гвюдмундссон, Выдра, Макнейл.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Стоунс, Жоау Канселу (Зинченко, 64), Рубен Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Эдерсон, 76. Стивенс, 83. Мумбонго, 87.

Судья: Аткинсон.

3 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».