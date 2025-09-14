«Ливерпуль» обыграл «Бернли» благодаря голу Салаха с пенальти на 90+5-й минуте

«Ливерпуль» в гостях победил с «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.

Хозяева завершили матч вдесятером — на 84-й минуте красную карточку получил Лесли Угочукву.

Победный гол на 90+5-й минуте с пенальти забил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» (12 очков) одержал четвертую победу на старте сезона и вернулся на первое место в чемпионате. «Бернли» (3) идет 17-м в турнирной таблице.