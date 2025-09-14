«Ливерпуль» обыграл «Бернли» благодаря голу Салаха с пенальти на 90+5-й минуте
«Ливерпуль» в гостях победил с «Бернли» в матче 4-го тура АПЛ — 1:0.
Хозяева завершили матч вдесятером — на 84-й минуте красную карточку получил Лесли Угочукву.
Победный гол на 90+5-й минуте с пенальти забил Мохамед Салах.
«Ливерпуль» (12 очков) одержал четвертую победу на старте сезона и вернулся на первое место в чемпионате. «Бернли» (3) идет 17-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
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|0-0
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15
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17
|Тоттенхэм
|0
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18
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
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