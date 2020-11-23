«Бернли» обыграл «Кристал Пэлас» и покинул зону вылета

«Бернли» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.

В составе победителей забил Крис Вуд. Благодаря этой победе «Бернли» покинул зону вылета. Команда набрала пять очков и занимает 17-е место. У «Пэлас» 13 очков и десятая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Бернли» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (1:0)

Гол: Вуд, 8.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 67. Питерс, 84), Макнейл.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд, Айю (Бентеке, 77), Батшуайи.

Предупреждения: Родригес, 79. Лоутон, 86.

Судья: Френд.

23 ноября. Бернли. Стадион «Терф Мур».