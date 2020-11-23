«Бернли» обыграл «Кристал Пэлас» и покинул зону вылета
22:22
«Бернли» победил «Кристал Пэлас» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.
В составе победителей забил Крис Вуд. Благодаря этой победе «Бернли» покинул зону вылета. Команда набрала пять очков и занимает 17-е место. У «Пэлас» 13 очков и десятая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Бернли» — «Кристал Пэлас» — 1:0 (1:0)
Гол: Вуд, 8.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 67. Питерс, 84), Макнейл.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд, Айю (Бентеке, 77), Батшуайи.
Предупреждения: Родригес, 79. Лоутон, 86.
Судья: Френд.
23 ноября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
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