«Бернли» и «Вест Хэм» интересуются форвардом «Униона» Беккером

«Бернли» и «Вест Хэм» проявляют интерес к нападающему «Униона» Шеральдо Беккеру, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, клубы предпримут попытку подписать 28-летнего суринамца в летнее трансферное окно. Потенциальная сумма сделки оценивается в 15-20 миллионов евро.

Еще одной командой, претендующей на футболиста, называют «Фулхэм».

В сезоне-2022/23 Беккер забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за «Унион» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.