«Бернли» и тренер Дайч пока не договорился об условиях расторжения контракта

«Бернли» пока не договорился с уже бывшим главным тренером Шоном Дайчем об условиях расторжения контракта, сообщает Daily Mail.

15 апреля «Бернли» на официальном сайте объявил об отставке Дайча с поста главного тренера. 50-летний тренер покинул клуб вместе со своим тренерским штабом.

Напомним, что у Дайча был контракт с «Бернли» до 2025 года. По этому соглашению он получал около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Дайч возглавлял «Бернли» почти десять лет. При нем клуб дважды выходил в английскую премьер-лигу (АПЛ) из чемпионшипа, а в сезоне-2018/19 впервые за 51 год попал в европейские кубки.