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«Бернли» готов отпустить вратаря Поупа в «Челси»

16:56
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«Бернли» готов расстаться со своим основным вратарем Ником Поупом и отпустить его в «Челси», сообщает Team Talk.

По информации источника, в клубе готовы отпустить 27-летнего голкипера на повышение и сделать ставку на Джо Харта. Сообщается, что Поуп должен будет составить конкуренцию другому вратарю «Челси», Кепе Аррисабалаге, чьи позиции в основном составе «синих» пошатнулись в сезоне-2019/20.

В сезоне-2019/20 Поуп провел за «Бернли» 29 матчей (11 — «на ноль») и пропустил 40 мячей. Также, на его счету 2 матча за сборную Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

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