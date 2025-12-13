«Фулхэм» нанес «Бернли» седьмое подряд поражение в АПЛ
«Фулхэм» на выезде переиграл «Бернли» в матче 16-го тура АПЛ — 3:2.
Победу лондонцам принесли голы Эмиля Смит-Роу (9-я минута), Келвина Басси (31-я) и Харри Уилсона (58-я).
У хозяев отличились Лесли Угочукву (21-я) и Оливер Сонне (86-я).
«Фулхэм» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в АПЛ. «Бернли» (10 очков) потерпел седьмое поражение подряд и идет на предпоследней, 19-й позиции в турнирной таблице.
Источник: Таблица АПЛ
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|0
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12
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|0
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14
|Лидс
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|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
|0
|0-0
|0
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19
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Фулхэм – Челси
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