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13 декабря 2025, 22:26

«Фулхэм» нанес «Бернли» седьмое подряд поражение в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Келвин Басси забивает второй гол в ворота «Бернли».
Фото Reuters

«Фулхэм» на выезде переиграл «Бернли» в матче 16-го тура АПЛ — 3:2.

Победу лондонцам принесли голы Эмиля Смит-Роу (9-я минута), Келвина Басси (31-я) и Харри Уилсона (58-я).

У хозяев отличились Лесли Угочукву (21-я) и Оливер Сонне (86-я).

«Фулхэм» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в АПЛ. «Бернли» (10 очков) потерпел седьмое поражение подряд и идет на предпоследней, 19-й позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур.
13 декабря 2025, 20:30. Терф Мур (Бернли)
Бернли
2:3
Фулхэм
Источник: Таблица АПЛ
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ФК Бернли
ФК Фулхэм
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