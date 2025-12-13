«Фулхэм» нанес «Бернли» седьмое подряд поражение в АПЛ

«Фулхэм» на выезде переиграл «Бернли» в матче 16-го тура АПЛ — 3:2.

Победу лондонцам принесли голы Эмиля Смит-Роу (9-я минута), Келвина Басси (31-я) и Харри Уилсона (58-я).

У хозяев отличились Лесли Угочукву (21-я) и Оливер Сонне (86-я).

«Фулхэм» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в АПЛ. «Бернли» (10 очков) потерпел седьмое поражение подряд и идет на предпоследней, 19-й позиции в турнирной таблице.