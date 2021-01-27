«Бернли» обыграл «Астон Виллу», уступая за 15 минут до конца матча

«Бернли» обыграл «Астон Виллу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Хозяева уступали со счетом 1:2 за 15 минут до конца основного времени, но вышли вперед благодаря голам Дуайта Макнейла и Криса Вуда.

«Бернли» идет на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками, «Кристал Пэлас» занимает 10-ю строчку с 29 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

«Бернли» — «Астон Вилла» — 3:2 (0:1)

Голы: Уоткинс, 14 (0:1). Ми, 52 (1:1). Грилиш, 68 (1:2). Макнейл, 76 (2:2). Вуд, 79 (3:2).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Брэйди (Гвюдмундссон, 60), Уэствуд, Браунхил (Корк, 46), Родригес (Выдра, 75), Вуд, Макнейл.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли (Эль-Гази, 83), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Дэвис, 89), Траоре (Трезеге, 83), Уоткинс.

Предупреждение: Тарковски, 22.

Судья: Тирни (Англия).

27 января. Бернли. Стадион «Терф Мур».