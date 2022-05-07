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«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли»

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«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли» — 3:1.
Фото Reuters

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли» в 36-м туре чемпионата Англии — 3:1.

У гостей голы забивали Дэнни Ингс, Эмилиано Буэндия и Олли Уоткинс. В составе хозяев в конце матча отличился Максвелл Корне.

В турнирной таблице АПЛ команда Стивена Джеррарда занимает 11-е место, имея 43 очка. «Бернли» — 16-е с 34 очками.

«Брентфорд» дома разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.

У хозяев отличились Понтус Янссон, Йоан Висса и Кристоффер Айер.

«Брентфорд» поднялся в турнирной таблице АПЛ на 12-е место (43 очка). «Саутгемптон» занимает 15-е место (40 очков).

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:3
Астон Вилла
Голы
Ингс, 7 (0:1), Буэндия, 31 (0:2), Уоткинс, 52 (0:3), Корне, 90+1 (1:3)
Бернли
Поуп Тэйлор Тарковски (Лонг, 47) Робертс Коллинз Корк Браунхил Вегхорст Барнс (Питерс, 72) Макнейл Леннон (Корне, 66)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Конса Мингс Чемберс (Чуквуемека, 68) Динь Дуглас Луис Макгинн Буэндия (Коутинью, 79) Уоткинс Ингс (Янг, 74)
Предупреждения
Браунхил 69’  -  Динь 21’, Уоткинс 45+1’
Судьи
Кут (Англия)
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
07 мая, 17:00. Brentford Community (Брентфорд)
Брентфорд
3:0
Саутгемптон
Голы
Янссон, 13 (1:0), Висса, 14 (2:0), Айер, 79 (3:0)
Брентфорд
Райя Хенри Янссон Айер Бек Серенсен Нергор Йенсен (Янг-Кумбс, 87) Эриксен Висса (Дасилва, 69) Тони Мбеумо (Баптист, 81)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Перро Салису Беднарек Уорд-Проуз Армстронг (Ромеу, 83) Диалло (Эль-Юнусси, 64) Армстронг Редмонд Бройя
Предупреждения
Диалло 17’
Судьи
Солсбери (Англия)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Астон Вилла
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Саутгемптон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
10
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
11
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 1 : 0
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 2
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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