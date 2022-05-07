«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли»

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бернли» в 36-м туре чемпионата Англии — 3:1.

У гостей голы забивали Дэнни Ингс, Эмилиано Буэндия и Олли Уоткинс. В составе хозяев в конце матча отличился Максвелл Корне.

В турнирной таблице АПЛ команда Стивена Джеррарда занимает 11-е место, имея 43 очка. «Бернли» — 16-е с 34 очками.

«Брентфорд» дома разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.

У хозяев отличились Понтус Янссон, Йоан Висса и Кристоффер Айер.

«Брентфорд» поднялся в турнирной таблице АПЛ на 12-е место (43 очка). «Саутгемптон» занимает 15-е место (40 очков).