Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
«Арсенал» обыграл «Бернли» (1:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 30-й минуте забил Мартин Эдегор. «Канониры» набрали шесть очков и занимают 12-е место. У «Бернли» одно очко и 19-я позиция.
В параллельном матче «Уотфорд» на выезде обыграл «Норвич» (3:1).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Бернли» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)
Гол: Эдегор, 30.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 82), Гудмундссон (Корне, 57), Барнс (Выдра, 57), Макнейл.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни (Нуну Тавареш, 79), Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мэйтланд-Найлс, 75), Эдегор, Смит-Роу (Локонга, 64), Сака, Обамеянг, Пепе.
Предупреждения: Барнс, 19. Уэствуд, 29. Нуну Тавареш, 90+2.
Судья: Тэйлор.
18 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
«Норвич» — «Уотфорд» — 1:3 (1:1)
Голы: Деннис, 17 (0:1). Пукки, 35 (1:1). Сарр, 63 (1:2). Сарр, 80 (1:3).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Ааронс, Озан Кабак, Уильямс, Маклин, Норманн (Кантуэлл, 71), Гилмор, Пукки, Рашица (Ида, 88), Саджент (Тзолис, 70).
«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Роуз, Кико Фемения (Нгакия, 59), Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка, Клеверли (Этебо, 83), Кинг, Сарр, Деннис (Сема, 73).
Предупреждения: Каткарт, 37. Уильямс, 90+5.
Судья: Джоунс.
18 сентября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
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