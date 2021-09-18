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Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»

19:03
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«Арсенал» обыграл «Бернли» (1:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 30-й минуте забил Мартин Эдегор. «Канониры» набрали шесть очков и занимают 12-е место. У «Бернли» одно очко и 19-я позиция.

В параллельном матче «Уотфорд» на выезде обыграл «Норвич» (3:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Бернли» — «Арсенал» — 0:1 (0:1)

Гол: Эдегор, 30.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд (Родригес, 82), Гудмундссон (Корне, 57), Барнс (Выдра, 57), Макнейл.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни (Нуну Тавареш, 79), Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Партей (Мэйтланд-Найлс, 75), Эдегор, Смит-Роу (Локонга, 64), Сака, Обамеянг, Пепе.

Предупреждения: Барнс, 19. Уэствуд, 29. Нуну Тавареш, 90+2.

Судья: Тэйлор.

18 сентября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Норвич» — «Уотфорд» — 1:3 (1:1)

Голы: Деннис, 17 (0:1). Пукки, 35 (1:1). Сарр, 63 (1:2). Сарр, 80 (1:3).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Ааронс, Озан Кабак, Уильямс, Маклин, Норманн (Кантуэлл, 71), Гилмор, Пукки, Рашица (Ида, 88), Саджент (Тзолис, 70).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Роуз, Кико Фемения (Нгакия, 59), Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка, Клеверли (Этебо, 83), Кинг, Сарр, Деннис (Сема, 73).

Предупреждения: Каткарт, 37. Уильямс, 90+5.

Судья: Джоунс.

18 сентября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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