Бернд Лено: «Немногие понимают, как важен для «Арсенала» Езил»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено поделился мнением об игре полузащитника Месута Езила.

— У Месута очень хороший пас, просто невероятный, — приводит Goal.com слова Лено. — Конечно, в последнее время он отдавал не так много голевых передач, но если посмотреть, сколько моментов он создает, то можно сказать, что Месут — один из лучших по предголевым передачам. Он выводит партнеров на хорошие позиции, но многие этого не замечают. Когда тренируешься с Езилом каждый день, видишь, насколько он и его передачи важны для команды.

В сезоне-2019/20 Озил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.