Бернд Лено: «Между топ-командами и «Арсеналом» есть разрыв»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено признал, что его команда по делу проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в чемпионате Англии. По его словам, между клубами сейчас есть разница в классе.

— Игра была закончена через четыре или пять минут, — цитирует ВВС Лено. — Думаю, по первому тайму мы заслужили этот результат. Во втором тайме мы не могли забрать мяч и не могли создать моменты. На данный момент мы должны признать, что между топ-командами и нами есть разрыв. У нас есть качественные игроки, но когда вы видите наши матчи, заметно, что не хватает интенсивности и свежести в головах. У нас есть неделя, чтобы немного поработать, обсудить ситуацию и изменить что-то в наших умах.

Хорошо было бы определиться с будущим в ближайшее время. Но это не наша работа, а клуба. Мы принимаем Юнгберга, он делает хорошую работу. Не думаю, что проблема в тренере. Каждый должен смотреть на себя. Если бы каждый выкладывался. Дело в менталитете.