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Бернарду Силва: «В первом тайме «Манчестер Сити» мог забить четыре или пять голов»

02:10
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Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. Португалец открыл счет во встрече.

— В первом тайме мы могли забить четыре или даже пять голов, шансы были — цитирует португальца Sky Sports. - Во втором тайме они давили на нас сильнее, мы устали, но в целом довольны.

Я наслаждался своей ролью, все сработало, мы победили. Пеп хотел видеть еще одного игрока в центре поля.

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