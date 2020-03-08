Бернарду Силва: «Такая команда, как «Ман Сити», не должна так часто проигрывать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остался недоволен игрой своей команды в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

— Мы провели плохой матч. Это неприемлемо. Мы неплохо начали, неплохо играли, пока не пропустили, — цитирует BBC Бернарду Силву. — Мы знаем, как хороши игроки «МЮ» в контратаках, как агрессивно они действуют. Поэтому наше выступление неприемлемо.

Нам нужно пересмотреть матч и послушать, что скажет Пеп. Такая команда, как наша, не должна так часто проигрывать. Нужно понять, что не так, и постараться не совершать так много ошибок.