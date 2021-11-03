Бернарду Силва стал лучшим игроком «Манчестер Сити» второй месяц подряд
Полузащитник Бернарду Силва стал лучшим игроком «Манчестер Сити» по итогам октября, сообщает пресс-служба клуба.
Болельщики клуба выбрали 27-летнего португальца лучшим второй месяц подряд.
За Силву проголосовало 45 процентов фанатов, вторым стал хавбек Филип Фоден, набравший 44 процента.
В октябре Бернарду провел 5 матчей за «Манчестер Сити», забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/mens/october-etihad-player-of-the-month-bernardo-silva-63771529
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