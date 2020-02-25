Бернарду Силва: «С удовольствием поиграл бы в одной команде с Месси»

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что хотел бы поиграть в одной команде с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

— Я играю с Криштиану в сборной, и для меня было бы честью выступать вместе с Месси, — цитирует Goal.com Силву. — Тогда я бы мог сказать, что играл с двумя лучшими футболистами в сборной. Тем не менее, это пока сложная задача. Но с удовольствием играл бы в одной команде с Месси, будь это «Манчестер Сити» или «Барселона».

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что «Барселона» хочет приобрести 25-летнего Силву. В сезоне-2019/20 португалец забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 100 миллионов евро.