08:15 | Футбол — Англия

Бернарду Силва рассказал, что все еще не убрал новогоднюю елку. Она принесла "Сити" удачу

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Форвард "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился новой фотографией в своем Инстаграме, на которой показал, что все еще не убрал новогоднюю елку. Он отметил, что это принесло успех его команде. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги. 

- Плохая примета? Она остается на месте! - написал Силва.

В минувшем сезоне Силва провел 51 матч за "Сити", забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Форвард стал лучшим игроком команды в сезоне-2018/19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad luck?? 🤔 It’s staying up!!! 🏆🏆🏆🏆

Публикация от Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

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