Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:31

Бернарду Силва прокомментировал отмененный гол «Манчестер Сити» в матче с «Ливерпулем»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением об отмененном голе в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

«Мы ожидаем от арбитров последовательных решений. Когда ты не свистишь мелкие контакты на протяжении всего матча, то должен придерживаться этих решений и продолжать делать то же самое. Если ты свистишь все подряд, свисти все подряд. Но арбитр давал нам играть, и это здорово, и если происходит такая голевая ситуация, ты не должен свистеть.

Если ты хочешь последовательности от арбитра, то не можешь ее менять из-за гола только потому, что это тяжелое решение. Ты должен принять это тяжелое решение и засчитать гол», — приводит слова Силвы Sky Sports.

На 53-й минуте матча арбитр встречи Энтони Тейлор отменил гол «Сити» на 53-й минуте из-за фола Фила Фодена.

«Ливерпуль» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 9 матчах. «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в АПЛ в этом сезоне и остается на второй строчке с 23 очками в 10 играх.

Бернарду Силва
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салах обогнал Джеррарда и вышел на второе место по голам за «Ливерпуль» в АПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 0 : 2
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 0 : 1
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 0 : 0
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 1 : 1
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости