Бернарду Силва: «Ничего никому «Манчестер Сити» не должен доказывать»

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что его команда не заслуживает критики из-за не слишком удачного старта в чемпионате Англии. «Горожане» уступают «Ливерпулю» пять очков в турнирной таблице.

— Люди могут критиковать нас и говорить что угодно, но нам не нужно ничего никому доказывать, — цитирует A Bola Силву. — Мы многого добились за последние сезоны. У нас отличная команда. Конечно, мы не можем быть довольны результатами, потому что всегда хотим добиться большего. Поражение от «Норвича» — это большой удар. Но все команды переживают хорошие и плохие времена. Реакция на неприятности как раз и показывает, чего мы стоим как команда. И мы хотим показать достойную реакцию.