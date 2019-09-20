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Бернарду Силва: «Ничего никому «Манчестер Сити» не должен доказывать»

14:45
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Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что его команда не заслуживает критики из-за не слишком удачного старта в чемпионате Англии. «Горожане» уступают «Ливерпулю» пять очков в турнирной таблице.

— Люди могут критиковать нас и говорить что угодно, но нам не нужно ничего никому доказывать, — цитирует A Bola Силву. — Мы многого добились за последние сезоны. У нас отличная команда. Конечно, мы не можем быть довольны результатами, потому что всегда хотим добиться большего. Поражение от «Норвича» — это большой удар. Но все команды переживают хорошие и плохие времена. Реакция на неприятности как раз и показывает, чего мы стоим как команда. И мы хотим показать достойную реакцию.

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