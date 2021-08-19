Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Sports IIIustrated.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересована «Барселона». Однако каталонцы хотят арендовать игрока, но «Сити» рассматривает лишь вариант продажи. Также португальцем интересуется «Атлетико».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что несколько футболистов хотят покинуть клуб в это трансферное окно.