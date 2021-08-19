Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне»

10:20
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в ла лиге, сообщает Sports IIIustrated.

По данным источника, в 27-летнем футболисте заинтересована «Барселона». Однако каталонцы хотят арендовать игрока, но «Сити» рассматривает лишь вариант продажи. Также португальцем интересуется «Атлетико».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что несколько футболистов хотят покинуть клуб в это трансферное окно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Мы как Рамзан Кадыров — найдем их всех». Российский пловец ответил оскорблявшим его хейтерам
Источник: в «ПСЖ» недовольны поведением Рамоса
«Мы едем на ЧЕ не отдыхать после Олимпиады, никто не снимал задачи побеждать». Тетюхин — о предстоящем Евро и ЧМ-2022
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд