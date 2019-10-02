Бернарду Силва может получить дисквалификацию на шесть матчей

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может получить длительную дисквалификацию за сообщение в Twitter в адрес своего одноклубника Бенжамена Менди. Игрока могут дисквалифицировать на 6 матчей, сообщает The Guardian.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила в расизме португальского полузащитника. 22 сентября он в Twitter сравнил детскую фотографию Менди с изображением на упаковке конфет Conquitos, после чего удалил запись.

Футболист уже отправил в FA письмо с извинениями, а также обращение Менди, который подчеркнул, что не держит обиды.

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