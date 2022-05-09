Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва летом может перейти в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.

Испанский клуб всерьез заинтересован в трансфере 27-летнего хавбека, который хочет переехать поближе к своей семье в Португалии.

В прошлом сезоне «Барса» уже делала запрос по Бернарду, и уже тогда стало ясно, что хавбек был бы рад оказаться в ла лиге. Главный тренер «Барселоны» Хави с большой симпатией относится к Силве.

Бернарду Силва провел в нынешнем сезоне АПЛ за «Манчестер Сити» 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро. Контракт полузащитника с «Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года.