Силва: «Очень обидно, потому что «Сити» дважды лидировал в счете, но не смог удержать результат»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал ничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Очень обидно, потому что, играя дома, мы дважды лидировали в счете, но не смогли удержать результат. В концовке у нас было много моментов, соперники же дважды вышли на нашу половину и забили два гола. Иногда футбол бывает таким. «Ноттингем» — это очень хорошая команда, очень качественная. Всегда сложно пробить блок из пяти человек.

Соперники были достаточно терпеливы, чтобы наказать нас, а мы не были достаточно стабильны. Особенно при счете 2:1 мы позволяли соперникам убежать в контратаку. Наша задача — стать лучше», — цитирует BBC Силву.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками. «Ноттингем Форест» идет на 17-й строчке с 28 очками.

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