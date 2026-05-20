Силва — о будущем Гвардиолы в «Сити»: «Это его решение, останется ли он или уйдет»
Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии отметил, что у него нет подробностей по будущему главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
«Честно говоря, я об этом не знаю подробностей. Это его решение, это его заявление, останется ли он или уйдет. Это не мое решение», — приводит BBC слова Силвы.
55-летний испанец имеет действующий контракт с «Сити» до 2027 года, однако, по информации СМИ, он принял решение покинуть команду летом, а ему на замену придет итальянец Энцо Мареска, работавший ранее в «Челси».
За тур до конца сезона-2025/26 в чемпионате Англии «Манчестер Сити» с 78 очками идет на втором месте и потерял шансы на чемпионство, так как у лидирующего «Арсенала» 82 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Эвертон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Ипсвич
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Халл Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Челси
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
9
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Ньюкасл
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
13
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
14
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
19
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Сандерленд
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|28.08
|22:00
|Кр. Пэлас – Ман. Сити
|1 : 4
|29.08
|14:30
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.08
|17:00
|Борнмут – Эвертон
|- : -
|29.08
|17:00
|Ковентри – Халл Сити
|- : -
|29.08
|19:30
|Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|30.08
|16:00
|Челси – Брайтон
|- : -
|30.08
|16:00
|Лидс – Брентфорд
|- : -
|30.08
|16:00
|Сандерленд – Фулхэм
|- : -
|30.08
|18:30
|МЮ – Ипсвич
|- : -
|31.08
|22:00
|Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Семи Аджайи
Халл Сити
|1
|П
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|2
|
|
Харрисон Армстронг
Эвертон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|
|
Нильсон Ангуло
Сандерленд
|1
|0
|1
|
|
Дэниэл Баллард
Сандерленд
|1
|0
|1