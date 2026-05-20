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Силва — о будущем Гвардиолы в «Сити»: «Это его решение, останется ли он или уйдет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Бернарду Силва (справа).
Фото Reuters

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии отметил, что у него нет подробностей по будущему главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Честно говоря, я об этом не знаю подробностей. Это его решение, это его заявление, останется ли он или уйдет. Это не мое решение», — приводит BBC слова Силвы.

55-летний испанец имеет действующий контракт с «Сити» до 2027 года, однако, по информации СМИ, он принял решение покинуть команду летом, а ему на замену придет итальянец Энцо Мареска, работавший ранее в «Челси».

За тур до конца сезона-2025/26 в чемпионате Англии «Манчестер Сити» с 78 очками идет на втором месте и потерял шансы на чемпионство, так как у лидирующего «Арсенала» 82 очка.

Эмоции игроков &laquo;Манчестер Сити&raquo; после ничьей с &laquo;Борнмутом&raquo; 19&nbsp;мая.«Арсенал» — чемпион! Ираола осчастливил друга Артету ничьей с «Манчестер Сити»
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Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
2
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
3
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
4
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
5
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
6
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
7
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
8
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
9
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
14
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
15
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
16
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-6 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити 1 : 4
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 2
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Семи Аджайи
Семи Аджайи

Халл Сити

 1
П
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 2
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

 1 0 1
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