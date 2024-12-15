Бернарду Силва назвал заслуженным поражение от «МЮ»: «Ман Сити» играл на уровне юниоров»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва раскритиковал игру «горожан» в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Мы полностью заслужили то, что произошло. После одной или двух плохих игр, можно сказать, что это удача. Но после 10 [неудачных] матчей, дело вовсе не в удаче.

Если на 87-й минуте дерби, когда ты ведешь 1:0 и мяч у тебя, дело заканчивается пенальти в твои ворота, мой друг... Если ты принимаешь такие дурные решения в концовке матча, ты полностью заслуживаешь [поражения].

Если посмотреть игру, то только одна команда заслужила победу. Но мы проиграли, и таких игр в последнее время много. Мы должны оглянуться, дело не в удаче, а в решениях, которые мы принимаем. В концовке игры [против «МЮ"] «Манчестер Сити» играл на уровне юниоров», — цитирует Силву Sky Sports.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.