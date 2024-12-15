Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:28

Бернарду Силва назвал заслуженным поражение от «МЮ»: «Ман Сити» играл на уровне юниоров»

Бернарду Силва подверг критике игру «Манчестер Сити» против «МЮ»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва раскритиковал игру «горожан» в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

«Мы полностью заслужили то, что произошло. После одной или двух плохих игр, можно сказать, что это удача. Но после 10 [неудачных] матчей, дело вовсе не в удаче.

Если на 87-й минуте дерби, когда ты ведешь 1:0 и мяч у тебя, дело заканчивается пенальти в твои ворота, мой друг... Если ты принимаешь такие дурные решения в концовке матча, ты полностью заслуживаешь [поражения].

Если посмотреть игру, то только одна команда заслужила победу. Но мы проиграли, и таких игр в последнее время много. Мы должны оглянуться, дело не в удаче, а в решениях, которые мы принимаем. В концовке игры [против «МЮ"] «Манчестер Сити» играл на уровне юниоров», — цитирует Силву Sky Sports.

«Ман Сити» с 27 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. «МЮ» набрал 22 очка и поднялся на 12-ю строчку.

Бернарду Силва
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Диалло о победе над «Манчестер Сити»: «МЮ» показал, что может выиграть в любом матче»

Гвардиола: «Перед матчем с «МЮ» дела шли нестабильно, но теперь у «Ман Сити» проблемы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
13
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 3
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 1 : 2
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости