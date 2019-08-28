«Бери» исключен из футбольной лиги Англии после 125 лет пребывания в ней

ФК «Бери», выступавший в третьем английском дивизионе, исключен из футбольной лиги Англии, сообщает Sky Sports. В настоящее время эта организация объединяет клубы трех английских профессиональных дивизионов за исключением премьер-лиги. «Бери» провел в футбольной лиге 125 лет.

Клуб, который был основан в 1885 году, в текущем сезоне не провел ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не сыграл в стартовом раунде Кубка лиги. Клуб испытывает финансовые проблемы. Так как руководство «Бери» не сумело гарантировать выполнение своих финансовых обязательств, футбольная лига отозвала членство клуба.

Последним клубом, который был исключен из футбольной лиги — «Мейдстон Юнайтед» в 1992 году.

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