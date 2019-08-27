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«Бери» и «Болтон» не смогли найти покупателей до дедлайна. Клубы под угрозой ликвидации

20:09

Выступающие в лиге 1 (третьем дивизионе Англии) «Бери» и «Болтон» не смогли найти новых владельцев до дедлайна, информирует Sky Sports. Переговоры с потенциальными покупателями не увенчались успехом. Таким образом, оба клуба с более чем столетней историей, скорее всего, будут объявлены банкротом.

145-летний «Болтон» может прекратить свое существование //
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