«Бери» и «Болтон» не смогли найти покупателей до дедлайна. Клубы под угрозой ликвидации

Выступающие в лиге 1 (третьем дивизионе Англии) «Бери» и «Болтон» не смогли найти новых владельцев до дедлайна, информирует Sky Sports. Переговоры с потенциальными покупателями не увенчались успехом. Таким образом, оба клуба с более чем столетней историей, скорее всего, будут объявлены банкротом.

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