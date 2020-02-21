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Бергвайну грозит лишение водительских прав

10:03
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Полузащитник «Тоттенхэма» Стивен Бергвайн может быть лишен водительских прав, сообщает Voetbalprimeur.

Состоялась первое слушание по делу футболиста. Правда, ни Бергвайн, ни его адвокат за заседание не явились.

Инцидент произошел 9 августа в голландском Эйндховене. Игрок разогнался на своем автомобиле до скорости 146 км/ч, хотя максимально разрешенная скорость на том участки дороги составлял лишь 70 км/ч.

Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

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