Бергвайну грозит лишение водительских прав

Полузащитник «Тоттенхэма» Стивен Бергвайн может быть лишен водительских прав, сообщает Voetbalprimeur.

Состоялась первое слушание по делу футболиста. Правда, ни Бергвайн, ни его адвокат за заседание не явились.

Инцидент произошел 9 августа в голландском Эйндховене. Игрок разогнался на своем автомобиле до скорости 146 км/ч, хотя максимально разрешенная скорость на том участки дороги составлял лишь 70 км/ч.

Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.