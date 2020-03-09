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Бергвайн не поможет «Тоттенхэму» в матче 1/8 финала ЛЧ против «Лейпцига»

14:56
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Нападающий Стевен Бергвайн получил травму голеностопа и не поможет «Тоттенхэму» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (первый матч — 0:1).

22-летний голландец получил повреждение в матче 29-го тура против «Бернли» (1:1) и не полетит с командой на матч в Германию.

Бергвайн перешел в «Тоттенхэм» из «ПСВ» в минувшее зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро. Форвард провел за «шпор» 7 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 забитых мяча.

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