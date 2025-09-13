Бергвалл стал вторым самым молодым игроком «Тоттенхэма» с голом и передачей в матче АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалл забил гол и сделал результативный пас в матче с «Вест Хэмом» (3:0) в АПЛ.

В возрасте 19 лет и 223 дней он стал вторым самым молодым игроком в истории «шпор» с таким результатом в АПЛ.

Рекорд принадлежит Нику Бармби, который забил мяч и сделал голевой пас в возрасте 18 лет и 321 дня. Это произошло в декабре 1992 года в матче с «Ноттингем Форест».