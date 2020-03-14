«Берегите себя и присматривайте друг за другом». Обращение Клоппа к болельщикам после приостановки АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам после решения АПЛ приостановить проведение матчей национального первенства из-за угрозы распространения коронавируса.

— Все мы должны сделать все возможное, чтобы защитить друг друга, — цитирует Skysports Клоппа. — Я имею в виду, в обществе. Так должно быть всегда, но сейчас, я думаю, что это имеет большее значение, чем когда-либо.

Я уже говорил, что футбол всегда кажется мне самой важной из наименее важных вещей. Сегодня футбол и футбольные матчи действительно не имеют никакого значения. Конечно, мы не хотим играть перед пустым стадионом, и не хотим, чтобы игры или соревнования были приостановлены, но если это поможет хотя бы одному человеку остаться здоровым — только одному — мы делаем это без каких-либо вопросов. Мы полностью поддерживаем позицию АПЛ. Мы видели, как заболевают члены команд, с которыми мы соревнуемся.

Поставьте свое здоровье на первое место . Не надо так рисковать. Думайте о тех, кто уязвим в нашем обществе, и действуйте там, где это возможно, с состраданием к ним. Пожалуйста, берегите себя и присматривайте друг за другом.

Сезон в Англии был приостановлен до 4 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список