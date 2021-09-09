Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о возвращении в команду форварда Криштиану Роналду.

«Это проблема для «МЮ», роскошная проблема. Когда в команде уже есть Санчо, Рэшфорд, Гринвуд, Марсьяль и Кавани, а к ним еще и добавляется Роналду, как сделать так, чтобы все оставались счастливы? Это возможно, но в то же время практически нереально. Всегда кто-то будет недоволен игровым временем. Теперь работа тренера — справляться со всеми связями, предоставлять всем игровое время и делать так, чтобы все были счастливы. В составе будет ротация, но я ожидаю, что Роналду будет выходить в старте на важные матчи. Когда что-то не ладится, нужен кто-то особенный, кто сможет привнести в игру искру и помочь выиграть», — приводит Goal слова Бербатова.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года. 36-летний португалец уже выступал за английскую команду в период с 2003 по 2009 год.