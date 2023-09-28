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Бербатов сравнил Санчо с Роналду и Руни: «Он переооценивает свою значимость, «МЮ» может легко от него избавиться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о ситуации вокруг полузащитника манкунианцев Джейдона Санчо.

«Я думаю, Санчо переоценивает свою значимость. Он не выиграл с ними так много трофеев. Когда речь идет о Роналду, все по-другому, поскольку он всего добился. Я был в клубе, когда Уэйн Руни поссорился с менеджером, и они все уладили. Это другая ситуация.

«Юнайтед» может легко решить избавиться от Санчо из-за этого. Каким бы талантливым он ни был, ему еще предстоит это в «Юнайтед». Мы можем только предполагать, почему это так, может быть, это из-за его окружения или людей, с которыми он общается, или, может быть, это потому, что он не согласен с менеджером. Если это затянется, я не вижу, варианта лучше, чем расстаться», — приводит слова Бербатова Goal.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой, но 23-летний англичанин отказывается от этого варианта, несмотря на просьбы одноклубников.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Димитар Бербатов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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Астон Вилла – Брайтон
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30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
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30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Ливерпуль

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Алексис Макаллистер

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Ливерпуль

 6 1 2
Родри

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Манчестер Сити

 6 1 2
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