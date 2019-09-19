Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры. Игрок обратился к фанатам через свой Instagram.

— В этот особенный день я решил разделить эту новость с вами. Я знаю, что некоторые из вас не раз думали, что я завершил карьеру и теперь, глядя на этот пост, они спрашивают себя: «что за фигня, Бербатов?». Но я действительно пытался найти варианты продолжения карьеры в прошлом году. Не нашел. Кто-то сказал мне, что я должен сделать какое-то заявление, и вот я говорю прощальную речь.

Моя последнее игра состоялась более года назад, таким образом, решение завершить карьеру — правильное и одновременно немного запоздалое. Хотя я думаю, что настоящего конца не будет, потому что так или иначе я останусь в футболе. Я прощаюсь лишь с карьерой профессионального футболиста, которая продлилась 20 лет.

Я пропущу это! Все! Игры, тренировки, голы, приготовления, рев болельщиков после моих голов. Я много работал, чтобы иметь возможность играть с лучшими против лучших. Я выходец из маленькой страны, и это делает меня еще более гордым. Я всегда играл в своем стиле и забивал голы как мне нравится. Спасибо всем, кто помогал мне! Спасибо всем моим экс-товарищам по команде, тренерам, персоналу! Это было великолепно! Временами со мной было тяжело, но я всегда отдавал все ради команд, в которых играл.

Я надеюсь, что вы все наслаждались моей игрой. Черт побери, я буду скучать по футболу, ведь я люблю его так сильно... Но я уверен, что вы по мне тоже будете скучать! — написал Бербатов.

За свою карьеру Бербатов выступал за такие клубы как «Байер», «Тоттенхэм», «МЮ», «Фулхэм» и «Монако».