Бербатов назвал «Манчестер Юнайтед» «темной лошадкой» в борьбе за титул АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил выступление «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии-2020/21.

«Конечно, все, кто хоть как-то связан с клубом, расстроены из-за вылета команды из Лиги чемпионов. Тем не менее, это уже в прошлом, теперь «МЮ» хорошо выступает в АПЛ. Как мне кажется, у «красных дьяволов» отличное положение для того, чтобы атаковать лидеров и побороться за титул. Сейчас «МЮ» — темная лошадка, люди не воспринимают команду как реального претендента, но я считаю, что нас ждет немало сюрпризов по ходу сезона», — приводит Goal слова Бербатова.

«Мачестер Юнайтед» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 8 очков, при этом имея два матча в запасе.