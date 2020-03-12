Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun. По данным источника, его родственника увезли из дома футболиста в специальных защитных костюмах в связи с подозрением на заражение.

Еще неизвестно, выявлен ли вирус у родственника или самого Менди, однако «Ман Сити» потребовал футболиста изолироваться от остальной команд.

Шесть дней назад Менди пошутил о коронавирусе, опубликовав в Instagram фото в шапке и маске, закрывающей лицо.