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Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника

12 марта 2020, 23:56

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun. По данным источника, его родственника увезли из дома футболиста в специальных защитных костюмах в связи с подозрением на заражение.

Еще неизвестно, выявлен ли вирус у родственника или самого Менди, однако «Ман Сити» потребовал футболиста изолироваться от остальной команд.

Шесть дней назад Менди пошутил о коронавирусе, опубликовав в Instagram фото в шапке и маске, закрывающей лицо.

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