Бентеке надеется, что скоро объявят о переходе Азара из "Челси" в "Реал"

Нападающий "Кристал Пэлас" и сборной Бельгии Кристиан Бентеке рассказал о том, что нападающий "Челси" Эден Азар с юных лет является поклонником "Реала", информирует Goal.

Ранее сообщалось, что мадридцы заплатят около 130 миллионов фунтов, включая бонусы, за 28-летнего бельгийца лондонцам.

– Мы с Азаром знакомы с детства. Он всегда твердил, что "Реал" – клуб его мечты. Эден сделал свой выбор давно. Счастлив, что так все складывается. Надеюсь, что скоро объявят о трансфере официально, – приводит слова Бентеке Goal.

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