Бентанкур пришел в сознание после падения в матче с «Ливерпулем»

«Тоттенхэм» сообщил, что полузащитник команды Родриго Бентанкур, получивший травму в матче с «Ливерпулем», пришел в себя.

«Бентанкур пришел в сознание и разговаривает после падения в матче с «Ливерпулем». Он направлен в больницу для дальнейшего обследования», — сообщила пресс-служба «Тоттенхэма» в соцсети X.