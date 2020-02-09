Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент высказался о ситуации с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

— Иногда его немного жаль: его делают козлом отпущения по любому поводу, — сказал Бент в эфире talkSPORT. — Даже когда он не играет, люди обвиняют его и постоянно говорят о нем. Не думаю, что использование социальных сетей всегда ему на пользу. Когда он говорит, что болеет, а затем танцует на свадьбе брата, это наводит людей на дурные мысли.

Когда кто-то вроде Погба, которому лишь 26 лет, становится доступен для трансфера, спрос огромен. Я не удивлюсь, если такие клубы, как «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», захотят его подписать. Когда он в лучшей форме, он может играть почти за любую команду мира.

То, что мы его обсуждаем, а он даже не играет, заставляет меня думать о том, что, возможно, «МЮ» и Погба стоит расстаться. Тогда все смогут сосредоточиться на футбольном клубе «Манчестер Юнайтед», а не на поисках козла отпущения, в роли которого оказался Поль Погба в последние годы.

В текущем сезоне АПЛ 26-летний Погба сыграл в восьми матчах за «МЮ», в которых отметился двумя голевыми передачами. Футболист не выступает с сентября 2019 года. Причиной является травма голеностопа.