Бенитес заявил, что «Эвертон» планирует усилить состав в январе
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что клуб планирует усилиться в зимнее трансферное окно.
«Вчера я общался с владельцем клуба, мистером Фархадом Мошири. Нужно было убедиться, что все развивается правильно. Руководство готово потратить деньги на усиление состава», — приводит Goal слова Бенитеса.
«Эвертон» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 5 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/14zufncbiafgg1gol1i681r20d
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