Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»

Рафаэль Бенитес заинтересован в работе в «Ньюкасле», сообщает The Telegraph. Текущий сезон АПЛ будет завершен при нынешнем главном тренере Стиве Брюсе.

Бенитес уже составил список из футболистов, которых хотел бы приобрести. Среди них полузащитник «Челси» Росс Баркли и защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз. Ранее сообщалось, что руководство АПЛ одобрило продажу «Ньюкасла» инвестору из Саудовской Аравии.

Испанский тренер возглавлял «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год, после чего принял китайский «Далянь Ифан».