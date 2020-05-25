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Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл»

05:19
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Рафаэль Бенитес заинтересован в работе в «Ньюкасле», сообщает The Telegraph. Текущий сезон АПЛ будет завершен при нынешнем главном тренере Стиве Брюсе.

Бенитес уже составил список из футболистов, которых хотел бы приобрести. Среди них полузащитник «Челси» Росс Баркли и защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз. Ранее сообщалось, что руководство АПЛ одобрило продажу «Ньюкасла» инвестору из Саудовской Аравии.

Испанский тренер возглавлял «Ньюкасл» с 2016 по 2019 год, после чего принял китайский «Далянь Ифан».

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