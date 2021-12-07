Бенитес: «ВАР был против «Эвертона». Не знаю, могут ли линии офсайда быть толще или нет»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1).

«Понятно, что когда болельщики и игроки держатся вместе, мы становимся сильнее. Команда отреагировала на пропущенный гол в конце первого тайма. Все очень довольны, и мы надеемся, что это правильный шаг вперед. Если говорить о ВАР... Я не знаю, могут ли линии быть толще или нет? Он был против нас. Я много раз говорил, что мы были близки к победе, много раз. Сегодня совершенно другой пример. Все было против нас, но игроки показали характер, и теперь они могут наслаждаться этим», — приводит слова Бенитеса Sky Sports.

Отметим, ВАР дважды отменял взятие ворот Ришарлисоном из-за офсайда. «Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Арсенал» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 18 очками — на 12-й строчке.