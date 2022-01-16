Бенитес ушел с поста главного тренера «Эвертона»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона», сообщает сайт клуба.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

61-летний тренер возглавил «ирисок» летом 2021 года. Под его руководством «Эвертон» во всех турнирах одержал семь побед, потерпел 11 поражений и четырежды сыграл вничью.

Ливерпульцы в текущем розыгрыше АПЛ одержали всего пять побед и с 19 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.