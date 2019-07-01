Бенитес объяснил, почему ушел из "Ньюкасла"

Испанец Рафаэль Бенитес рассказал, почему он не стал продлевать контракт с "Ньюкаслом" и продолжать работу в качестве главного тренера клуба.

– С победы в чемпионшипе на протяжении двух сезонов в АПЛ фанаты, персонал клуба и игроки были объединены одной целью. Я хотел бы остаться, но не хотел подписывать расширенный контракт, я хотел быть частью проекта. К сожалению, мне все больше и больше становилось понятно, что руководство клуба не разделяет моего мнения, – заявил Бенитес в заявлении, опубликованном ВВС Sport.

Испанский специалист тренировал "Ньюкасл" с 2016 года. В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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