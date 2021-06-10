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Бенитес может возглавить «Эвертон»

06:31
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Рафаэль Бенитес может стать главным тренером «Эвертона», сообщает The Telegraph. «Ириски» уже контактировали с испанским спеиалистом относительно возможного сотрудничества.

Бенитес с 2019 года работал в клубе суперлиги Китая «Далянь Про», но в январе 2021 разорвал контракт с клубом. Тренер заявил, что главной причиной такого поступка стала пандемия коронавирусной инфекции, специалист хочет находиться рядом со своей семьей.

Напомним, «Эвертон» в сезоне-2020/21 тренировал Карло Анчелотти. Под его руководством команда стала 10-й в АПЛ.

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