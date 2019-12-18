Бенитес хочет вернуться в АПЛ

Бывший главный тренер «Ньюкасла», «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, ныне возглавляющий китайский «Далянь Ифан» высказался о возможном возвращении в чемпионат Англии. Ранее он отказался от предложения «Вест Хэма».

— У меня были предложения из АПЛ, но ты должен понимать, правильные ли вещи делаешь. — приводит слова испанского специалиста The Athletic. — Когда я ушел, то решил не ждать предложений. Работаю над большим проектом, это отличное место, где я счастлив.



В будущем определенно вернусь, потому что здесь живет моя семья. АПЛ — очень интересная лига, где высокая конкуренция, полные стадионы и страстные фанаты. Здесь играют в высоком темпе, что нравится мне.

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