Бенитес доволен ничьей «Эвертона» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы играли против очень хорошей команды. Здесь непросто добиться положительного результата. Мы хорошо поработали. Пропустив неожиданный гол в конце тайма, команда прекрасно отреагировала после перерыва.

Жаль, что в конце наш гол отменили из-за офсайда. Все могло быть даже лучше. Впрочем, мы довольны тем, как играли, и мы довольны результатом», — приводит слова Бенитеса BBC Sport.

Оба клуба набрали по 14 очков и занимают места в первой тройке чемпионата Англии.