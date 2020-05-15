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Бендтнер рассказал, сколько денег проиграл в покер

04:58
Никлас Бендтнер. Фото Instagram
Никлас Бендтнер. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер признался, что любит играть в покер. Однако 32-летний датчанин уверен, что у него нет зависимости от азартных игр.

— В своей жизни я много играл в покер. Играю против профессиональных игроков в покер с 19 лет, — цитирует The Sun Бендтнера. — Трудно сказать, сколько за это время проиграл, но примерно около 50 миллионов датских крон — 6 миллионов фунтов стерлинго. Я бы не сказал, что у меня есть проблемы с азартными играми. Всегда мог себя контролировать. Сейчас я в основном играю ради игры.

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